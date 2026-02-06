Dallas Cowboys é o mandante em primeiro jogo no Rio da NFLDivulgação

A NFL confirmou que o Dallas Cowboys vai ser a equipe mandante na primeira partida da história da liga no Rio, no Maracanã. E a gestão Fla-Flu do estádio celebrou a possibilidade de receber uma das franquias mais tradicionais do futebol americano.
"É uma honra histórica ver o Dallas Cowboys, um dos times mais icônicos da NFL, jogando no Maracanã. Trazer uma franquia de renome mundial fortalece nossa missão de transformar o estádio em um palco global de grandes eventos esportivos e culturais”, afirmou o diretor-presidente do Consórcio Maracanã, Severiano Braga.
Após dois jogos em São Paulo, a NFL chega ao Rio em 2026, possivelmente em setembro ou outubro. Além do Dallas Cowboys, a outra franquia ainda será divulgada pela liga.
O Brasil é o segundo maior mercado internacional da NFL, atrás apenas do México, e conta com cerca de 36 milhões de fãs da maior liga de futebol americano do mundo. O jogo no Rio de Janeiro será um dos nove confrontos internacionais confirmados para a próxima temporada.