Dallas Cowboys é o mandante em primeiro jogo no Rio da NFLDivulgação

Publicado 06/02/2026 16:31

"É uma honra histórica ver o Dallas Cowboys, um dos times mais icônicos da NFL, jogando no Maracanã. Trazer uma franquia de renome mundial fortalece nossa missão de transformar o estádio em um palco global de grandes eventos esportivos e culturais”, afirmou o diretor-presidente do Consórcio Maracanã, Severiano Braga.



Após dois jogos em São Paulo, a NFL chega ao Rio em 2026, possivelmente em setembro ou outubro. Além do Dallas Cowboys, a outra franquia ainda será divulgada pela liga.



O Brasil é o segundo maior mercado internacional da NFL, atrás apenas do México, e conta com cerca de 36 milhões de fãs da maior liga de futebol americano do mundo. O jogo no Rio de Janeiro será um dos nove confrontos internacionais confirmados para a próxima temporada.