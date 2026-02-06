Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP

Publicado 06/02/2026 16:27





O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club, empreendimento de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele disse ter aceitado o convite por ser um projeto que promove a prática esportiva e de saúde. E prometeu surfar, embora não tenha intimidade com o esporte. Duas de suas filhas surfam e vão ajudá-lo, afirmou.



"Tenho medo de me machucar. Já vi casos de a prancha bater no rosto. Vamos começar com ondas pequenininhas", disse.



O Fenômeno dá prioridade ao tênis, esporte que começou a praticar para emagrecer por sugestão do professor de educação física Marcio Atalla, e agora vai se arriscar no surfe. Ele disse ter dado um tempo do futebol por causa do estresse que passou quando esteve à frente da gestão do Cruzeiro e do Valladolid.



"Como eu vendi as duas equipes que eu tinha, decidi que quero coisas mais tranquilas por um tempo do que a indústria do futebol. (No surfe) ainda não tem torcida organizada que vai ao centro de treinamento para te xingar e quebrar seu carro", brincou, em conversa com jornalistas durante o evento em que foi anunciada a sua parceria com o Reserva Beach Club.



O ex-jogador vendeu a SAF do Cruzeiro em abril de 2024 para o empresário mineiro Pedro Lourenço (dono da rede Supermercados BH), encerrando seu ciclo como sócio majoritário após mais de dois anos, com o negócio de R$ 600 milhões.



Ano passado, em maio, transferiu suas ações do Valladolid a um grupo de investimentos dos Estados Unidos após meses de protesto da torcida, que o chamou de mentiroso: "cadê o dinheiro?", cobraram os torcedores. Ronaldo Fenômeno decidiu vender suas ações no Cruzeiro e no Valladolid, em 2024 e 2025, respectivamente, e dar um tempo do futebol. Desde então, o ex-jogador e empresário, intensificou seus investimentos em outros esportes. Ele lidera um projeto de construção de quadras de tênis, o esporte que mais pratica, e nesta semana se tornou sócio de um clube de luxo com piscina de ondas artificiais O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club, empreendimento de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele disse ter aceitado o convite por ser um projeto que promove a prática esportiva e de saúde. E prometeu surfar, embora não tenha intimidade com o esporte. Duas de suas filhas surfam e vão ajudá-lo, afirmou."Tenho medo de me machucar. Já vi casos de a prancha bater no rosto. Vamos começar com ondas pequenininhas", disse.O Fenômeno dá prioridade ao tênis, esporte que começou a praticar para emagrecer por sugestão do professor de educação física Marcio Atalla, e agora vai se arriscar no surfe. Ele disse ter dado um tempo do futebol por causa do estresse que passou quando esteve à frente da gestão do Cruzeiro e do Valladolid."Como eu vendi as duas equipes que eu tinha, decidi que quero coisas mais tranquilas por um tempo do que a indústria do futebol. (No surfe) ainda não tem torcida organizada que vai ao centro de treinamento para te xingar e quebrar seu carro", brincou, em conversa com jornalistas durante o evento em que foi anunciada a sua parceria com o Reserva Beach Club.O ex-jogador vendeu a SAF do Cruzeiro em abril de 2024 para o empresário mineiro Pedro Lourenço (dono da rede Supermercados BH), encerrando seu ciclo como sócio majoritário após mais de dois anos, com o negócio de R$ 600 milhões.Ano passado, em maio, transferiu suas ações do Valladolid a um grupo de investimentos dos Estados Unidos após meses de protesto da torcida, que o chamou de mentiroso: "cadê o dinheiro?", cobraram os torcedores.

Clube de luxo com piscinas de ondas

O empreendimento liderado pela BR Soho ocupará um espaço de 169 mil m² e tem valor geral de venda estimado em R$ 4,2 bilhões. O investimento é de R$ 1 bilhão. Serão colocados à venda 3,5 mil títulos familiares, que devem custar R$ 630 mil cada.



O clube vai dispor de uma piscina de ondas atingirão até 2,1 metros de altura e com capacidade de 50 surfistas por hora, além de quadras de beach tennis, campos de futebol, pista de skate, spas e uma praia de mais de 25 mil m².



O projeto é liderado pela BR Soho e a entrega deve ser realizada em etapas. A piscina de ondas e as principais áreas de convivência têm previsão de serem concluídas até o final de 2026, enquanto a entrega total do clube está programada para o fim de 2027.



"O Ronaldo sempre teve uma relação muito clara com projetos que deixam legado. Esse é um movimento que vai além de um investimento pontual e reflete a forma como ele enxerga o futuro do esporte e do lazer no país. Acreditamos muito nesta relação e a chegada dele vai ser um momento estratégico e de virada para nós", afirmou Maurício Gariglia, CEO da BR Soho.