, Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoDivulgação / Cerro Porteño

Publicado 07/02/2026 09:30 | Atualizado 07/02/2026 09:31

Rio - Dona de um corpo perfeito, Veronica Almiron fez novamente a alegria dos seus seguidores. A beldade publicou uma foto em que aparece curtindo uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, vestindo apenas um maiô fio-dental.

"Meus dias favoritos sempre serão de sol", publicou a beldade, que recebeu elogios dos seus seguidores: "O Atlântico está aquecido", "Sorriso lindo na praia com aquele biquíni vermelho mais lindo", Nem em um dicionário encontraria palavras exatas para descrever tanta beleza", publicaram seus fã.

Bastante conhecida no Paraguai, Vero Almiron faz muito sucesso nas redes sociais como musa do Cerro Porteño. A beldade tem mais de 217 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@laveroalmiron).