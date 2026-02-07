, Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoDivulgação / Cerro Porteño

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Dona de um corpo perfeito, Veronica Almiron fez novamente a alegria dos seus seguidores. A beldade publicou uma foto em que aparece curtindo uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, vestindo apenas um maiô fio-dental.
fotogaleria
, Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Divulgação / Cerro Porteño
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Internet
Musa do Cerro, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron publicou foto de biquíni - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
"Meus dias favoritos sempre serão de sol", publicou a beldade, que recebeu elogios dos seus seguidores: "O Atlântico está aquecido", "Sorriso lindo na praia com aquele biquíni vermelho mais lindo", Nem em um dicionário encontraria palavras exatas para descrever tanta beleza", publicaram seus fã.
Bastante conhecida no Paraguai, Vero Almiron faz muito sucesso nas redes sociais como musa do Cerro Porteño. A beldade tem mais de 217 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@laveroalmiron).