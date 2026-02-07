, Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoDivulgação / Cerro Porteño
Musa do Cerro exibe corpaço com fio-dental: 'Dias favoritos de sol'
Veronica Almiron tem mais de 217 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Fluminense encaminha empréstimo de Lima ao América do México
Meia, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Fluminense melhora condições por Denis Bouanga e aguarda resposta do Los Angeles
Atacante, de 31 anos, está mais perto de um acerto
Spinelli chega ao Rio e celebra histórico de argentinos no Vasco: 'Tentar construir a minha'
Atacante, de 28 anos, foi contratado junto ao Del Valle
Savarino não deve ser problema para o Fluminense em jogo do Carioca
Tricolor pode conquistar a Taça Guanabara
Entenda a participação de Rebeca Andrade na abertura da Olimpíada de inverno de 2026
Ginasta brasileira esteve presente em momento importante da cerimônia
