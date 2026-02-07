Manchester United derrotou o Tottenham por 2 a 0 - Divulgação / Manchester United

Publicado 07/02/2026 11:30 | Atualizado 07/02/2026 11:34

Inglaterra - Atuando em casa, o Manchester United deu continuidade ao seu bom momento no Campeonato Inglês. Neste sábado, diante do Tottenham, os Red Devils se aproveitaram de uma vantagem numérica, levaram a melhor e derrotam os adversários por 2 a 0 em partida pela 25ª rodada da competição.

Atuando em casa, a situação ficou mais tranquila para o United aos 29 minutos do primeiro tempo quando Cristian Romero foi expulso. O Manchester abriu o placar cerca de dez minutos depois. Bruno Fernandes cobrou escanteio curto, Mainoo tocou para o meio e Mbeumo finalizou para colocar os donos da casa em vantagem.

O segundo gol dos Diabos Vermelhos ampliou aos 36 minutos da etapa final. Dalot cruzou para a área e Bruno Fernandes apareceu para concluir e dar números finais ao duelo em Manchester.

A vitória foi a quarta seguida do United na competição. Com o resultado, o clube chegou aos 44 pontos e se manteve no G-4 do Campeonato Inglês. O Tottenham segue com uma campanha irregular e está em 14º lugar com 29 pontos.