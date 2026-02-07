Miguel Trauco em campo pelo Flamengo - AFP

Miguel Trauco em campo pelo FlamengoAFP

Publicado 07/02/2026 12:00

Peru - O ex-jogador do Flamengo, Miguel Trauco, de 33 anos, teve seu contrato rescindido pelo Alianza Lima, do Peru, na ultima sexta-feira, por causa da denúncia de estupro registrada durante a pré-temporada do clube em Montevidéu, no Uruguai. Além dele, Sergio Peña também deixou o clube.

O terceiro jogador citado na denúncia, Carlos Zambrano, segue com contrato em vigor, mas permanece fora do grupo. Segundo o clube, o defensor continua afastado e a situação contratual dele segue indefinida até os próximos dias.

O caso teria ocorrido no dia 18 de janeiro, em um hotel na capital uruguaia, onde o time peruano estava concentrado para a pré-temporada. Uma jovem argentina, de 22 anos, registrou o caso em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz, quando foi encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional.

De acordo com o canal argentino A24, a vítima disse que conhecia Zambrano, de 36 anos, e que jantou com o jogador antes de seguir para o hotel onde a delegação estava hospedada. Trauco, de 33, e Peña, de 30, teriam entrado no quarto posteriormente. Ainda de acordo com a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação.

Na ocasião, Miguel Trauco afirmou ser inocente e se colocou à disposição das investigações para esclarecer o fato. Ele foi inicialmente afastado pelo Alianza Lima e agora teve seu contrato rescindido.

"Rejeito de forma categórica qualquer imputação criminosa que se pretenda atribuir a mim, assim como qualquer um dos relatos que vieram a público. Confio que as diligências correspondentes serão conduzidas com o rigor e a seriedade que um assunto dessa natureza exige", disse a nota do atleta.

Miguel Trauco chegou ao Flamengo em 2017 e foi titular na sua primeira temporada. No total, ele foi campeão da Libertadores em 2019, do Brasileiro no mesmo ano e também foi bicampeão carioca.