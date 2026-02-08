Rio - Após tropeços no Brasileirão, Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8). O confronto será às 18h (de Brasília), em São Januário, pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca.
Onde assistir?
A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.
Como chega o Vasco?
Com a vaga nas quartas de final garantida após o tropeço do Sampaio Corrêa-RJ diante do Flamengo, o Vasco foca agora em subir na tabela. Um triunfo no clássico contra o Botafogo leva o time à vice-liderança do Grupo A e altera o chaveamento do mata-mata, permitindo que o Cruz-Maltino enfrente o Volta Redonda e evite o confronto precoce diante do Fluminense.
Tentando quebrar um jejum de três partidas, Fernando Diniz deve escalar força máxima para voltar a vencer. O objetivo é recuperar a confiança da torcida e apagar a má impressão do último jogo em São Januário, quando a equipe cedeu o empate à Chapecoense nos minutos finais, na última quinta-feira (5).
Como chega o Botafogo?
O Botafogo, por outro lado, entra em campo apenas para cumprir tabela. Com a liderança do Grupo B já assegurada, após os tropeços de Madureira e Boavista neste sábado (7), Martín Anselmi deve escalar uma formação alternativa.
O treinador prioriza o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e a estreia na segunda fase da Libertadores. O desafio na altitude boliviana de Potosí está marcado para o dia 18. A equipe busca recuperar a confiança após a derrota por 5 a 3 diante do Grêmio, em Porto Alegre.
Ficha técnica
Vasco x Botafogo
Data e hora: 08/02/2026, às 18h (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO: Léo Linck; Bastos, Kauã Branco (Barboza) e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim e Gabriel Abdias; Caio Valle, Kauan Toledo e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.