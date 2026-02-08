Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2026 12:11

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou suas redes sociais para exaltar a si mesma. Por meio de um stories no Instagram, a beldade elogiou seus próprios atributos físicos e também o seu caráter.

"O pacote completo: os seios e o bumbum mais redondinhos que você já viu, a cintura mais fina do país e um bom coração leal até a morte. O que mais você poderia querer, meu bem?", disse Eli.

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 327 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@elivillagra_barbie).