Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño exalta próprios atributos: 'Os seios e o bumbum mais redondinhos'
Eli Villagra tem mais de 327 mil seguidores no Instagram
Musa do Cerro Porteño exalta próprios atributos: 'Os seios e o bumbum mais redondinhos'
Eli Villagra tem mais de 327 mil seguidores no Instagram
Após disputa judicial com ex-esposa, Topuria mira retorno ao UFC: 'O campeão voltou'
Atual campeão peso-leve do UFC, Ilia Topuria não luta desde junho do ano passado, quando derrotou Charles do Bronx
Treinador do Bournemouth exalta Rayan, mas pede cautela: 'Melhorar muitas coisas'
Atacante, de 19 anos, marcou seu primeiro gol na Inglaterra
Endrick recebe apoio de técnico do Lyon depois de expulsão: 'Intenção de intimidar'
Apesar do cartão vermelho, equipe do brasileiro voltou a vencer
Cuiabano destaca ansiedade por encontro com torcedores do Vasco: 'Sempre difícil jogar contra'
Lateral, de 22 anos, assinou contrato até o fim do ano
Cebolinha confirma viés de alta no Flamengo em começo de 2026: 'Pode ficar muitos anos'
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.