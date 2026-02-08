Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou suas redes sociais para exaltar a si mesma. Por meio de um stories no Instagram, a beldade elogiou seus próprios atributos físicos e também o seu caráter.
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
"O pacote completo: os seios e o bumbum mais redondinhos que você já viu, a cintura mais fina do país e um bom coração leal até a morte. O que mais você poderia querer, meu bem?", disse Eli.
Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 327 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram (@elivillagra_barbie).