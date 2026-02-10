Joana Cabral é Miss Bela do São PauloReprodução / Instagram
Como a arrastão e coloridas, podem ser o complemento ideal. Além de realçar o estilo, essa peça oferece a oportunidade de soltar a imaginação, permitindo adorná-la com brilhos e diversos enfeites, como lantejolas coloridas e transparentes!
Com o sol forte, várias horas de festa e a busca por conforto, os chapéus e bonés se tornam um acessório que combinam praticidade e estilo. Com seus diversos modelos, ganham um novo visual, com fios de paetês, cetim, franjas, glitter, strass e todo tipo de brilho! Um toque bem ousado de estilo maximalista. Essas peças chamam atenção de cara pelo impacto que causam e pela sua versatilidade, podendo ser usadas por pessoas de diferentes gostos e estilos.
Coloridas, leves e super versáteis, em assimetrias, sejam elas longas ou curtas. As saias de tule são perfeitas e permitem criar fantasias rápidas e lindas para a folia. Dá pra usar com top, body, t-shits, camisetas customizadas, com aplicação de rendas, plumas e o que sua imaginação permitir.
Sapatos ideais
Já, se for um camarote, sempre opte pelos saltos bem altos e arrase!
Podem ser usadas em penteados, tiaras ou grampos, reforçando uma estética tropical
( você mesma pode fazer, usando cola quente ) É bem legal e criativo fazer essa customização! Fora que será exclusiva.
Óculos decorados
Pode usar de sol ou lente transparente. Basta usar strass, pérolas e lantejolas.
