Joana Cabral é Miss Bela do São PauloReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 11:32

Rio - A Miss Bela do São Paulo, Joana Cabral, está pronta para curtir o Carnaval. Segundo ela, não é necessário comprar fantasias para mandar bem durante a Folia. A influenciadora digital deu dicas para transformar acessórios comuns e belos modelitos para a festa.

"Use vários acessórios para compor os looks! Afinal, é carnaval. É época de ousar e se quiser, exagere. Use e abuse das cores e de tudo mais que tiver. O carnaval é feito de exageros e muita alegria", afirmou a beldade.

Meias de diversos modelos



Como a arrastão e coloridas, podem ser o complemento ideal. Além de realçar o estilo, essa peça oferece a oportunidade de soltar a imaginação, permitindo adorná-la com brilhos e diversos enfeites, como lantejolas coloridas e transparentes!

Chapéus e bonés



Com o sol forte, várias horas de festa e a busca por conforto, os chapéus e bonés se tornam um acessório que combinam praticidade e estilo. Com seus diversos modelos, ganham um novo visual, com fios de paetês, cetim, franjas, glitter, strass e todo tipo de brilho! Um toque bem ousado de estilo maximalista. Essas peças chamam atenção de cara pelo impacto que causam e pela sua versatilidade, podendo ser usadas por pessoas de diferentes gostos e estilos.

Saias tulê



Coloridas, leves e super versáteis, em assimetrias, sejam elas longas ou curtas. As saias de tule são perfeitas e permitem criar fantasias rápidas e lindas para a folia. Dá pra usar com top, body, t-shits, camisetas customizadas, com aplicação de rendas, plumas e o que sua imaginação permitir.



Sapatos ideais

Tênis, que podem ser customizados com glitter, lantejolas.. Ou até um branquinho que você pode jogar um cadarço colorido ( opcional ), os All stars coloridos também são uma ótima opção para os bloquinhos.

Já, se for um camarote, sempre opte pelos saltos bem altos e arrase!

Acessórios para cabelo como flores, penas e strass



Podem ser usadas em penteados, tiaras ou grampos, reforçando uma estética tropical

( você mesma pode fazer, usando cola quente ) É bem legal e criativo fazer essa customização! Fora que será exclusiva.



Óculos decorados



Pode usar de sol ou lente transparente. Basta usar strass, pérolas e lantejolas.



