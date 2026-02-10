Neymar durante treino do Santos, no CT Rei Pelé - Raul Baretta / Santos FC

Publicado 10/02/2026 11:51

Neymar deve voltar aos gramados contra o Velo Clube, no próximo domingo (15), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O craque ainda não jogou em 2026, enquanto a comissão técnica do Santos prega cautela para liberar o jogador.

A próxima partida da equipe paulista é contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. No entanto, o atleta será preservado devido ao gramado sintético do estádio.



O camisa 10 não joga desde o último dia 7 de dezembro, quando enfrentou o Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão. Então, no fim do ano passado, Neymar passou por uma cirurgia no joelho esquerdo.