Marcos Leonardo, atacante revelado pelo Santos, está de saída do Al-Hilal, time da Arábia SauditaDivulgação / Al-Hilal

Publicado 11/02/2026 00:00

De saída do Al-Hilal, Marcos Leonardo, de 22 anos, não será uma das opções do Flamengo para reforçar o ataque. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro chegou a sondar a situação do centroavante em outra oportunidade, mas acabou recebendo uma resposta negativa do jogador, revelado pelas categorias de base do Santos.

Na ocasião, Marcos Leonardo recebeu uma consulta informal do Flamengo. O atacante, no entanto, teria sido direto ao descartar a possibilidade, alegando fatores pessoais como determinantes para sua decisão. Entre eles, o desejo de não morar no Rio de Janeiro e a prioridade em retornar a São Paulo caso optasse por uma volta ao futebol brasileiro.

A recusa foi recebida com frustração internamente, tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica comandada por Filipe Luís. Isso porque as características do jogador, como mobilidade, presença de área e capacidade de finalização, se encaixam no perfil traçado pelo Flamengo para reforçar o setor ofensivo, especialmente na busca por um centroavante jovem e com potencial de valorização.

Mesmo fora dos planos do Rubro-Negro neste momento, Marcos Leonardo segue valorizado no mercado. O atacante está na lista de transferências do Al-Hilal e desperta interesse de clubes de diferentes mercados. Desde que chegou ao futebol saudita, ele disputou 67 partidas, marcou 33 gols e distribuiu quatro assistências

Outro nome que aparece no radar do Flamengo para reforçar o setor ofensivo é o atacante Richarlison, atualmente no Tottenham. Apesar do interesse, o jogador prioriza a permanência no futebol internacional. De acordo com informações da ESPN, o brasileiro tem recebido sondagens de clubes da Turquia e também da Arábia Saudita.

Um retorno ao Brasil, neste momento, não é tratado como prioridade pelo atacante, embora ele não descarte a possibilidade de defender o Flamengo em um cenário mais favorável

Internamente, o nome agrada à comissão técnica. Filipe Luís é admirador do jogador e avalia que suas características de intensidade, mobilidade e versatilidade ofensiva se encaixam no perfil buscado para o elenco rubro-negro. Ainda assim, a negociação é considerada complexa, principalmente pelos valores envolvidos.

Segundo a apuração, Richarlison teria um acordo com o Tottenham para ser negociado por cifras entre 25 e 30 milhões de euros, o que representa aproximadamente R$ 155 a R$ 186 milhões