Manex Silva fez história para o Brasil no sprint livre do esqui cross-countryGabriel Heusi/COB

Publicado 10/02/2026 12:01

A estreia do Brasil na Olimpíada de inverno de Milão-Cortina-2026 terminou ainda na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country. Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva não avançaram à fase seguinte após a disputa do percurso de 1,5 km realizada nesta terça-feira (10).



Resultado histórico para o Brasil



No masculino, Manex Silva encerrou sua participação na 48ª posição, com o tempo de 3min25s48. Mesmo eliminado, o brasileiro estabeleceu o melhor resultado do país na história da prova individual em Jogos Olímpicos de Inverno. Ele superou a 66ª colocação de Jaqueline Mourão em Vancouver-2010.



Ele também ficou a quatro posições de igualar a melhor marca sul-americana, que pertence ao argentino Francisco Jerman, 44º lugar na edição de 1960.



"É verdade que eu tenho expectativas altas, mas estou feliz porque eu acho que eu fiz uma boa corrida, dei o meu melhor e poderia ter ido melhor do que isso. Estou muito feliz em ter feito o melhor resultado da história do Brasil em provas individuais da modalidade", afirmou Manex.



"Acho que ainda dá para melhorar, então nos próximos anos eu vou tentar melhorar esse resultado para chegar perto dos melhores".



Marca expressiva no feminino



Entre as mulheres, Eduarda Ribera cruzou a linha de chegada na 72ª colocação, com o tempo de 4min17s05. Apesar da eliminação, ela atingiu 226,67 pontos FIS (que medem o desempenho do atleta), a melhor pontuação já registrada por uma brasileira em Jogos Olímpicos de Inverno na prova feminina do esqui cross-country.



Já Bruna Moura finalizou em 74º lugar, ao marcar 4min22s07.





