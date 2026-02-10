Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - Dona de um corpo perfeito, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo, exibiu toda a sua beleza no principal evento do Carnaval do Paraguai, na cidade de Encarnación. Em seu stories no Instagram, a beldade publicou imagens de sua fantasia.
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram
O Carnaval de Encarnación é a maior festa popular do Paraguai, celebrando seu centenário em 2026 com desfiles aos sábados (17/01 a 14/02) no Centro Cívico (Sambódromo). O evento atrai milhares de turistas com competições de escolas de samba (comparsas) e carros alegóricos.
Leidy Cardozo é bastante conhecida no seu país. A beldade tem mais de 337 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy).
Leidy Cardozo é musa do Olimpia
