Anderson Talisca renovou contrato até junho de 2028Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 10/02/2026 12:50 | Atualizado 10/02/2026 12:52

Rio - Alvo de clubes brasileiros, Anderson Talisca renovou o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2028. O jogador admitiu que recebeu sondagens do Brasil, mas optou por permanecer no futebol europeu — pelo menos por mais uma temporada.

Anderson Talisca vive bom momento no Fenerbahçe. Na atual temporada, o atacante soma 20 gols e quatro assistências em 32 jogos disputados. No Campeonato Turco, fez 12 gols e três assistências em 21 partidas. Já na Liga Europa, soma quatro gols e uma assistência em sete jogos.

Nos últimos anos, Anderson Talisca teve o nome especulado em clubes como Bahia, Corinthians, Fluminense e Grêmio. O atacante, de 32 anos, chegou a ouvir os planos dos brasileiros brasileiros interessados, mas optou pela permanência no Fenerbahçe.

Revelado pelo Bahia, Anderson Talisca negociado ainda jovem com o Benfica, de Portugal. Na sequência, teve passagens de impacto pelo Guangzhou Evergrande, da China, além do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na Turquia, também defendeu o Besiktas antes do Fenerbahçe.