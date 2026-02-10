Anderson Talisca renovou contrato até junho de 2028Divulgação/Fenerbahçe
Talisca admite sondagens do Brasil, mas renova com Fenerbahçe até 2028
Jogador renovou com clube turco até junho de 2028
Jogador renovou com clube turco até junho de 2028
Sem Richarlison, Flamengo foca em sonho antigo para o ataque
Mengão pode voltar a negociar para ter Luiz Henrique, ex-Botafogo
Musa do Olimpia exibe corpaço durante festa de Carnaval
Leidy Cardozo tem mais de 337 mil seguidores no Instagram
Fluminense confirma empréstimo de Lima ao América do México
Meio-campista assinou vínculo por uma temporada, com opção de compra
Estreia do Brasil na Olimpíada de inverno tem resultado histórico
Apesar de eliminações, Manex Silva alcança a melhor posição do país no esqui cross-country
Neymar deve voltar a campo no próximo domingo, pelo Paulistão
Craque está fora dos gramados desde o último mês de dezembro
