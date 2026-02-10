Franck Ribéry tem 42 anos - Divulgação / Salernitana

Publicado 10/02/2026 13:35

O ex-atacante francês Franck Ribéry, citado em um documento dos arquivos do caso Epstein, denunciou nesta terça-feira (10) que está sendo alvo de "fake news" e anunciou que tomará medidas legais, segundo seu advogado.

Ribéry, ex-jogador de Bayern de Munique e da seleção da França, que em 2010 depôs como testemunha em Paris em um caso de prostituição, aparece em um documento anônimo e parcialmente censurado datado de 2019, que faz parte dos arquivos do abusador sexual americano Jeffrey Epstein, publicados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em comunicado, o advogado Carlo Aberto Brusa disse que são 'fake news' as informações divulgadas nas redes sociais a respeito de seu cliente, "que fazem acreditar que ele estaria envolvido no caso Epstein".



"Diante da gravidade desses atos e com o objetivo de garantir o respeito aos seus direitos", Franck Ribéry decidiu "empreender ações penais contra a pessoa que assina esta carta caluniosa", a quem afirma já ter identificado.



Embora a mera menção do nome de uma pessoa nos arquivos de Epstein não represente, a princípio, nenhum ato reprovável de sua parte, várias personalidades estão sofrendo as consequências destas revelações.

