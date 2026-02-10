Kimi Antonelli conciliava os estudos com as corridas - AFP

Publicado 10/02/2026 15:50 | Atualizado 10/02/2026 15:56

Rio - O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, sofreu um acidente de trânsito no último sábado (7), às vésperas do início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, que serão realizados no Bahrein. Segundo a equipe alemã, ele bateu o seu carro enquanto dirigia em San Marino, mas não sofreu ferimentos.

Com isso, Kimi Antonelli está liberado para participar das atividades no Bahrein, que começa nesta quarta-feira (11). Em nota, a Mercedes confirmou o acidente, que aconteceu próximo a sua residência, mas não deu detalhes sobre o caso. A equipe alemã também confirmou que o piloto está bem.

"No último sábado à noite, perto de sua casa, em San Marino, Kimi (Antonelli) se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso", disse a Mercdes.

O acidente ocorreu na via expressa na localidade de Serravalle. De acordo com informações do relatório da polícia rodoviária, o carro colidiu com a proteção da rodovia. Antonelli dirigia um AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", uma versão exclusiva e com apenas 200 unidades produzidas.

Apesar do susto, o piloto italiano está garantido ao lado do companheiro de equipe George Russell nos testes de pré-temporada, que vão ocorrer entre os dias 11 e 13 de fevereiro e, depois, entre 18 e 20. O SporTV 3 exibirá as últimas quatro horas de cada dia de teste a partir das 12h (de Brasília).