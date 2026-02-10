Seattle Seahawks conquistou o Super Bowl LX - Josh Edelson / AFP

Seattle Seahawks conquistou o Super Bowl LXJosh Edelson / AFP

Publicado 10/02/2026 14:50 | Atualizado 10/02/2026 19:52

Rio - A temporada 2025/26 da NFL terminou no último domingo (8), coroada por um dos maiores eventos esportivos do planeta, o Super Bowl LX. Pela primeira vez, a Globo transmitiu os jogos ao vivo nos canais SporTV e GE TV, e alcançou mais de 25 milhões de pessoas.

O SporTV 2, que mostrou ao vivo o Super Bowl LX, atingiu sua maior audiência do ano, em uma exibição que trouxe um novo público para o canal. A transmissão comandada pelo narrador Everaldo Marques rendeu a maior audiência do canal no ano, além da liderança entre todos os canais de TV por assinatura no dia.

A exibição do Super Bowl LX também trouxe um público novo para o canal, já que 84% das pessoas que acompanharam o evento no canal não haviam assistido à decisão anterior. A decisão alcançou 12,9 milhões de pessoas, número 279% superior ao da edição anterior, transmitida por duas emissoras concorrentes.

A 60ª edição do Super Bowl foi transmitida pelo SporTV e pela GE TV, enquanto o Multishow exibiu o show do intervalo e a TV Globo, os melhores momentos logo após o Big Brother Brasil. A audiência foi 36% acima da média das faixas horárias em que a final foi exibida em comparação com os quatro domingos anteriores.

Super Bowl LX teve show de Bad Bunny

O show do intervalo do Super Bowl LX teve show do cantor Bad Bunny. A apresentação do rapper porto-riquenho exaltou a cultura latina e teve uma apresentação toda em espanhol, além de muitas referências regionais, políticas e participações de famosos.



O palco teve direito a decorações e cenários com referências e elementos latinos. No final, o cantor disse a frase "Deus abençoe a América", citada pelos estadunidenses, antes de mencionar todos os países que integram o continente americano, enquanto bandeiras das nações eram erguidas.