Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deverá realizar sua lista final com os 26 jogadores, que serão convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo no dia 19 de maio, em evento da CBF. As informações são do portal "GE".
A entidade já tem planejado o cronograma até a disputa da competição. O italiano terá como primeiro compromisso do ano a convocação para os amistosos contra França e Croácia, que irá acontecer no dia 16 de março no Rio de Janeiro.
Além das partidas contra a França, dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, dia 31 do mesmo mês, em Orlando, a CBF aguarda apenas a assinatura de contrato para confirmar o Panamá como adversário da despedida do país, dia 31 de maio, no Maracanã, e o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland.
A data de viagem para os Estados Unidos também já está definida: dia 1º de junho. A seleção brasileira está no Grupo C do Mundial e estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, até encerrar a primeira fase dia 24, em Miami, enfrentando a Escócia, às 19h.