Allan está na mira do Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Allan está na mira do VascoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/02/2026 13:44

São Paulo - Já em São Paulo, o volante Allan, de 28 anos, disse suas primeiras palavras como jogador do Corinthians. O Flamengo emprestou o atleta ao clube paulista até o final da temporada. O Timão será responsável por pagar o salário do jogador.

"Vou comentar melhor depois, mas é meu sonho jogar no Corinthians", afirmou Allan, na chegada ao Aeroporto de Guarulhos.

Sem espaço com Filipe Luís, Allan chegou ao Corinthians, depois de uma negociação com o São Paulo não ter avançado. O Vasco também demonstrou interesse no volante.

"A responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão porque sabemos que temos que aumentar o nível. Chego para somar, mas estou preparado. Vim de uma equipe grande também e vai dar tudo certo", concluiu.

No acordo por empréstimo está previsto uma opção de compra para o Corinthians no valor de 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,04 milhões) por 60% dos direitos de Allan.

Allan chegou ao Flamengo em 2023, após ser contratado junto ao Atlético-MG, e soma 88 partidas com a camisa rubro-negra. No período, não fez gols nem distribuiu assistências. O atleta tem contrato com o time da Gávea até dezembro de 2027.