Allan está na mira do VascoGilvan de Souza / Flamengo
Ex-Flamengo, Allan diz viver ‘sonho’ em acerto com o Corinthians
Jogador, de 28 anos, foi emprestado até dezembro
Citado nos arquivos do caso Epstein, ex-atacante Franck Ribéry denuncia 'fake news'
Ele aparece em um documento anônimo e parcialmente censurado de 2019, nos arquivos publicados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos
Raphinha não treina e pode desfalcar o Barcelona na semifinal da Copa do Rei
Brasileiro ainda se recupera de um problema muscular na coxa direita
John Arias tem chance de estrear pelo Palmeiras contra o Fluminense
Colombiano ainda não se apresentou e perderá ao menos mais dois jogos do Verdão
Talisca admite sondagens do Brasil, mas renova com Fenerbahçe até 2028
Jogador renovou com clube turco até junho de 2028
Sem Richarlison, Flamengo foca em sonho antigo para o ataque
Mengão pode voltar a negociar para ter Luiz Henrique, ex-Botafogo
