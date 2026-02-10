Edmundo tem 54 anos - Reprodução / YouTube

Edmundo tem 54 anosReprodução / YouTube

Publicado 10/02/2026 14:31

Rio — O ex-jogador Edmundo, ídolo do Vasco, refletiu sobre a desvalorização que o Campeonato Carioca vem sofrendo nos últimos anos e opinou sobre como o torneio ainda tem a sua importância. Em transmissão no seu canal no YouTube nesta segunda-feira (9), ele também disse que gostou do debate de estender o calendário dos Estaduais, e fazê-los serem disputados de forma alternada com as outras competições.

"Eu sei que todo mundo esnoba ou não valoriza o Campeonato Carioca, mas eu sou um pouco mais antigo, as fronteiras eram um pouco limitadas, e a rivalidade era aqui, na cidade do Rio, e o Carioca tinha um peso, valor, importância gigantesca para todos os torcedores da cidade. Ganhar do seu rival era muito bom. Hoje, quem perde despreza a competição. Quem ganha valoriza, porque já começa o ano com moral. É engraçado isso: as pessoas valorizam uma Supercopa, jogada em 1º de fevereiro entre Flamengo e Corinthians, e desprezam um campeonato da sua própria cidade", disse.



Edmundo, então, argumentou que os times pequenos de hoje não são tão fortes como eram antigamente, mas isso não muda a importância da competição, especialmente para os atletas e trabalhadores envolvidos.

"Acho que [o Campeonato Carioca] ainda tem um charme, ainda tem a sua importância, principalmente porque tem muito trabalho, muito emprego envolvido. Nesse Carioca, são quatro grandes e oito pequenos. Estamos falando de um mínimo de 30 jogadores em cada grupo, ou seja, no mínimo 240 jogadores, mais trabalhadores diretos e indiretos, a gente está falando de 300 a 400 profissionais que trabalham diretamente com futebol. O jogador de futebol do time pequeno é um profissional assim como o do grande."



O craque também deu uma opinião favorável sobre aumentar o calendário do Estadual. "Acho que abriram uma boa discussão. Dava para estender um pouquinho mais o Campeonato Carioca, jogando o Estadual no fim de semana, o Brasileiro e as outras competições durante a semana", concluiu.



Sobre o ex-jogador



Edmundo, de 54 anos, é considerado um dos maiores ídolos da história do Vasco, onde foi revelado em 1992 e teve mais quatro passagens. Pelo Cruz-Maltino, conquistou o Campeonato Brasileiro 1997 e o Campeonato Carioca 1992. Também se destacou pelo Palmeiras, onde foi bicampeão brasileiro em 1993 e 1994, e já vestiu as camisas do Flamengo, Fluminense, Corinthians e Santos.