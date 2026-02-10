Alexandre Souza seguirá a recuperação em casa, no aguardo de novos examesDivulgação / Sampaio Corrêa
Volante do Sampaio Corrêa recebe alta hospitalar após convulsionar no Maracanã
Alexandre Souza estava internado no Quinta D’Or, em São Cristóvão
Volante do Sampaio Corrêa recebe alta hospitalar após convulsionar no Maracanã
Alexandre Souza estava internado no Quinta D’Or, em São Cristóvão
Vasco alivia folha com saídas, reforça o banco e aumenta opções de Diniz
Cruz-Maltino aposta em gringos e encorpa elenco
Ex-Flamengo, Allan diz viver ‘sonho’ em acerto com o Corinthians
Jogador, de 28 anos, foi emprestado até dezembro
Citado nos arquivos do caso Epstein, ex-atacante Franck Ribéry denuncia 'fake news'
Ele aparece em um documento anônimo e parcialmente censurado de 2019, nos arquivos publicados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos
Raphinha não treina e pode desfalcar o Barcelona na semifinal da Copa do Rei
Brasileiro ainda se recupera de um problema muscular na coxa direita
John Arias tem chance de estrear pelo Palmeiras contra o Fluminense
Colombiano ainda não se apresentou e perderá ao menos mais dois jogos do Verdão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.