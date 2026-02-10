Alexandre Souza seguirá a recuperação em casa, no aguardo de novos examesDivulgação / Sampaio Corrêa

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Sampaio Corrêa informou que Alexandre Souza recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (10). O volante, que convulsionou em campo no início do duelo com o Flamengo, no último sábado (7), no Maracanã, estava internado no Quinta D’Or, em São Cristóvão.
O jogador passou por tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio, exames laboratoriais e holter de 24h, além de um eletrocardiograma, que não constataram nenhuma alteração neurológica e cardíaca.
Agora, ele seguirá a recuperação em casa, em repouso, no aguardo de novos exames. Depois, retomará as atividades físicas no clube. O Sampaio Corrêa disputará o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca com Maricá, Nova Iguaçu e Portuguesa.

Veja a publicação do Sampaio Corrêa