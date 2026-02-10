Messi e os filhos Tiago e Mateo com a camisa 10 do Santos de Neymar - Divulgação / Santos

Publicado 10/02/2026 16:11 | Atualizado 10/02/2026 16:12

Neymar presenteou Lionel Messi com a camisa 10 do Santos, em ação divulgada pelo clube nesta terça-feira (10). Os dois jogadores criaram uma grande amizade na época de Barcelona e mantém contato até hoje.



O Peixe aproveitou o momento para exaltar os dois camisas 10, assim como Pelé.



"De Neymar Jr para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio. O Manto Sagrado, de valor imensurável, com o número eternizado pelo Rei. 10 de Neymar. 10 de Messi. 10 de Pelé. Um legado infinito na história do futebol”, diz a publicação.



Além de Messi, seus dois filhos mais velhos, Tiago e Mateo, também aparecem segurando a camisa santista autografada por Neymar.





