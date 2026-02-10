Avassalador, 'Osmarzinho' se destacou e foi o melhor na categoria juvenil do torneio - Divulgação / Futbattle

Avassalador, 'Osmarzinho' se destacou e foi o melhor na categoria juvenil do torneioDivulgação / Futbattle

Publicado 10/02/2026 16:05

Osmar Júnior Gonçalves Evangelista, também conhecido como “Osmarzinho”, é o novo campeão da categoria juvenil do Futbattle - torneio de futebol no formato 1 contra 1. Com apenas 16 anos, o jovem percorreu mais de 250 km, saindo de Carapebus, no Norte Fluminense, até a Vila Olímpica de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para disputar o torneio na última sexta-feira (31).



Atacante forte, ambidestro e com excelente leitura de jogo, Osmarzinho foi simplesmente implacável e não deu chance para os adversários, mesmo participando de um torneio 1 contra 1 pela primeira vez. Em campo, raça e determinação deram o tom da competição, que reuniu 12 atletas dispostos a tudo pelo título.



“Foi uma competição bem diferente do que estou acostumado, mas vim com uma vontade muito grande de vencer e consegui. Agora é focar na grande final, em abril, para ser o grande campeão juvenil da segunda temporada do Futbattle”, projeta Osmarzinho.



A etapa do Futbattle realizada na Vila Olímpica contou com o apoio dos projetos “Viva Bem Belford Roxo” e “Futebol de Rua BXD”, que celebram o street soccer raiz.

Novo formato de disputa

Além de consagrar um campeão inédito, a etapa do Futbattle em Belford Roxo marcou a estreia de um novo formato de competição, que será mantido até a grande final, em abril. A partir de agora, os 12 atletas de cada etapa são divididos em quatro grupos — A, B, C e D — com três jogadores em cada um. Dentro de cada grupo, todos os adversários se enfrentam.



Os campeões de cada chave avançam para as semifinais, que acontecem em confrontos diretos: o vencedor do Grupo A encara o do Grupo B (Jogo 1), enquanto o campeão do Grupo C enfrenta o do Grupo D (Jogo 2). A final reúne os vencedores desses dois duelos.



Todas as batalhas são disputadas em melhor de três pontos, com exceção da final, que acontece em quatro pontos. Para participar da competição, todos os atletas inscritos precisam passar por seletivas, realizadas 15 dias antes dos jogos principais. Durante a etapa, os vencedores de cada grupo recebem R$ 50, enquanto os campeões conquistam os prêmios de R$ 2 mil e R$ 1 mil nas categorias adulto e juvenil, respectivamente.



“Com esse novo formato, conseguimos elevar significativamente o nível técnico da competição, adotando um sistema de disputa muito mais desafiador e equilibrado. Isso torna os jogos ainda mais intensos e emocionantes. Quem ganha são os atletas e, principalmente, a torcida”, comemora Saul Lefevre, idealizador do Futbattle.

Mais que futebol

Criado em 2024, o Futbattle nasceu com o propósito de mostrar que o futebol vai muito além da competição. Em sua segunda temporada, o projeto é uma poderosa ferramenta de inclusão, aprendizado e transformação social. Mais do que uma simples disputa 1 contra 1, a iniciativa existe para dar visibilidade, estimular sonhos e abrir caminhos para que jovens atletas se desenvolvam dentro e fora de campo, mesmo em contextos onde as oportunidades são escassas.



“Independentemente do resultado, celebramos a dedicação, o esforço e o potencial de cada jogador, provando que o futebol é capaz de transformar realidades e inspirar novas gerações”, destaca Saul.