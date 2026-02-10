Avassalador, 'Osmarzinho' se destacou e foi o melhor na categoria juvenil do torneioDivulgação / Futbattle
Atacante forte, ambidestro e com excelente leitura de jogo, Osmarzinho foi simplesmente implacável e não deu chance para os adversários, mesmo participando de um torneio 1 contra 1 pela primeira vez. Em campo, raça e determinação deram o tom da competição, que reuniu 12 atletas dispostos a tudo pelo título.
A etapa do Futbattle realizada na Vila Olímpica contou com o apoio dos projetos “Viva Bem Belford Roxo” e “Futebol de Rua BXD”, que celebram o street soccer raiz.
Novo formato de disputa
Os campeões de cada chave avançam para as semifinais, que acontecem em confrontos diretos: o vencedor do Grupo A encara o do Grupo B (Jogo 1), enquanto o campeão do Grupo C enfrenta o do Grupo D (Jogo 2). A final reúne os vencedores desses dois duelos.
Todas as batalhas são disputadas em melhor de três pontos, com exceção da final, que acontece em quatro pontos. Para participar da competição, todos os atletas inscritos precisam passar por seletivas, realizadas 15 dias antes dos jogos principais. Durante a etapa, os vencedores de cada grupo recebem R$ 50, enquanto os campeões conquistam os prêmios de R$ 2 mil e R$ 1 mil nas categorias adulto e juvenil, respectivamente.
“Com esse novo formato, conseguimos elevar significativamente o nível técnico da competição, adotando um sistema de disputa muito mais desafiador e equilibrado. Isso torna os jogos ainda mais intensos e emocionantes. Quem ganha são os atletas e, principalmente, a torcida”, comemora Saul Lefevre, idealizador do Futbattle.
Mais que futebol
“Independentemente do resultado, celebramos a dedicação, o esforço e o potencial de cada jogador, provando que o futebol é capaz de transformar realidades e inspirar novas gerações”, destaca Saul.
