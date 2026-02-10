Comemoração de RayanDivulgação/X @afcbournemouth

Rayan foi um dos protagonistas da vitória do Bournemouth sobre o Everton por 2 a 1, nesta terça-feira (10), pelo Campeonato Inglês. O atacante ex-Vasco cometeu um pênalti no primeiro tempo, que resultou no gol do time da casa, mas se redimiu na etapa complementar ao deixar tudo igual no placar.
O brasileiro fez o pênalti já na retal do primeiro tempo. Ele foi para dentro da própria área, perdeu a bola e cometeu a falta. Iliman Ndiaye cobrou e botou o time da casa em vantagem.
No segundo tempo, Rayan fez grande jogada individual pelo lado direito e caiu na área, mas o árbitro não assinalou o pênalti. Apesar disso, aos 16 minutos, deixou tudo igual com uma finalização de cabeça. Pouco depois, Amine Adli virou a partida para os Cherries.
Este foi o terceiro jogo do brasileiro com a camisa do Bournemouth. Apesar de estar pouco tempo no clube, Rayan já soma dois gols e uma assistência.
