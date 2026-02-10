Comemoração de RayanDivulgação/X @afcbournemouth
Rayan comete pênalti, mas se redime e marca em vitória do Bournemouth
Atacante ex-Vasco já soma dois gols e uma assistência com a camisa do time inglês
Pulgar analisa triunfo do Flamengo e destaca: 'Há partidas que vão ser sofridas'
Rubro-Negro Carioca não teve vida fácil diante do Vitória
Rossi defende pênalti, Flamengo bate o Vitória e vence a primeira no Brasileirão de 2026
Jogo também foi marcado por uma pintura de Pulgar, que abriu o marcador no Barradão
Norueguês confessa infidelidade após conquistar o bronze nos Jogos de Inverno
Laegreid chorou e disse cometeu 'o maior erro' de sua vida
Regularizado no BID, Spinelli está liberado para fazer a estreia pelo Vasco
Atacante fica à disposição para a partida contra o Bahia
Lucas Villalba aparece no BID e está regularizado para estrear pelo Botafogo
Atacante pode fazer o primeiro jogo com a camisa do Glorioso no clássico com o Fluminense
