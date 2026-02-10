Thiago Wild é um tenista brasileiro - Mattheus Stockman / Getty Images via AFP

Thiago Wild é um tenista brasileiroMattheus Stockman / Getty Images via AFP

Publicado 10/02/2026 16:50 | Atualizado 10/02/2026 16:56

O brasileiro Thiago Wild está eliminado do ATP de Buenos Aires. Após fazer 1 a 0 contra o chileno Tomas Barrios Vera nesta terça-feira (6/4), na capital argentina, ele esteve muito perto de definir o confronto ao aplicar 5 a 2 em games na segunda parcial. No entanto, depois de permitir a reação do rival (6 a 5), ele decidiu abandonar o duelo por causa de uma lesão. O confronto teve a duração de 2h04.

Leia mais: Neymar presenteia Messi e filhos com camisa autografada do Santos



Derrotado na última rodada do quali, o brasileiro (197º) entrou na chave principal como lucky-loser e ficou muito perto da primeira vitória no ano. Ele desperdiçou a chance de definir o duelo em três match-points.



Após confirmar a sua permanência no torneio, Tomas Barrios Vera (114º do ranking) terá pela frente o italiano Luciano Darderi (22º), cabeça de chave número 2 da competição. Derrotado na última rodada do quali, o brasileiro (197º) entrou na chave principal como lucky-loser e ficou muito perto da primeira vitória no ano. Ele desperdiçou a chance de definir o duelo em três match-points.Após confirmar a sua permanência no torneio, Tomas Barrios Vera (114º do ranking) terá pela frente o italiano Luciano Darderi (22º), cabeça de chave número 2 da competição.