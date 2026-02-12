Presidente da CBF, Samir Xaud assinou portaria que cria grupo de trabalho para as divisões de base - Staff/ CBF

Publicado 12/02/2026 16:33

Depois do Fair Play Financeiro e da profissionalização da arbitragem, a CBF volta suas atenções para os jovens jogadores. A entidade anunciou nesta quinta-feira (12) a criação de um grupo de trabalho para debater e propor melhorias nas categorias de base.



Um dos objetivos propostos é desenvolver um modelo de formação de jogadores mais alinhado à diretrizes internacionais.



"Estamos criando um novo grupo de trabalho dedicado a repensar e a fortalecer a base do futebol no país. Queremos construir um ambiente mais seguro, mais organizado e mais eficiente, capaz de preparar nossas crianças e adolescentes para uma trajetória sólida no esporte e, acima de tudo, para uma vida melhor. Queremos ser reconhecidos também pela qualidade do nosso processo de formação", explicou o presidente da CBF, Samir Xaud.



Segundo a entidade, a primeira atitude a ser feita é "um diagnóstico sobre o formato das competições e os ciclos formativos nas categorias de base masculinas e femininas".



A ideia é encontrar soluções para reorganizar o calendário, assim como as faixas de idade dos jogadores, bem como regulamentos e o desenvolvimento esportivo.



Outro objetivo é definir critérios de infraestrutura e qualificação técnica, com acompanhamento contínuo dos jogadores. A ideia também passa pelo fortalecimento e desenvolvimento dos clubes formadores.



O presidente em exercício da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, Felipe Diego Barbosa Silva, ficará à frente dos trabalhos, com a relatoria a cargo do diretor executivo da CBF, Helder Melillo. Os outros membros ainda serão definidos a partir da manifestação de interesse em participar, bem como a escolha por alguns critérios como experiência em categorias de base.