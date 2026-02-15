Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - AFP

Publicado 15/02/2026 14:02

Tenista número um do Brasil e 33 do mundo, João Fonseca afirmou estar confiante em uma boa performance em sua quarta participação no Rio Open. "Calor, úmido, bola pesada, eu gosto de jogar nessas condições, ainda mais com a torcida e com todo o suporte, então, tem tudo para ser uma boa semana", disse o tenista de 19 anos, que ainda não venceu em 2026. O brasileiro foi eliminado nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, torneio no qual ele defendia o título.

No ano passado, Fonseca desembarcou no Rio com o primeiro grande título de sua carreira, conquistado na capital argentina e caiu na estreia. "O cenário do ano passado foi muito diferente. Minha primeira vez jogando logo na semana seguinte de ter ganhado o torneio, vindo para cá no auge", lembrou ele.

Ele contou que não tinha passado no Brasil depois de jogar na Austrália, que muita coisa tinha mudado e reconheceu que sentiu a pressão. "Naquela época ali eu fiquei um pouco assustado com a pressão, bateu, não consegui jogar da forma que eu gostaria", afirmou ele, que neste ano estreia contra um rival vindo do classificatório. "Me sinto mais preparado, mais experiente, entendendo como lidar nessa situação. Estou confiante, acho que vai ser uma boa semana."

João Fonseca também vai disputar a chave de duplas do Rio Open ao lado do compatriota Marcelo Melo, ex-número um do mundo em duplas. "O Marcelo é um cara excepcional, uma baita pessoa, está sempre com a gente nos torneios ali, a gente conversa bastante, e surgiu a oportunidade, ele falou que estava sem dupla logo depois de Buenos Aires. É uma oportunidade imensa."

Aos 42 anos, Marcelo Melo foi campeão do Rio Open em 2025 ao lado de Rafael Matos. "É um cara importante para o esporte, foi número 1 do mundo, é amigo de vários jogadores, está no tour há muito tempo, então tem muita experiência ali para me passar", concluiu João Fonseca sobre o parceiro de duplas.