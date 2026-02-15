Vítor Pereira, novo técnico do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Nottingham Forest anuncia contratação de Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo
Técnico português assinou vínculo com os ingleses até junho de 2027
Neymar deve ganhar minutos em ‘decisão’ do Santos no Campeonato Paulista
Camisa 10 já está recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo
Sem espaço no Fluminense, Lezcano segue com futuro indefinido
Meia-atacante quer maior minutagem e sonha em disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai
Botafogo negocia contratação de Edenilson, do Grêmio
Aos 36 anos, meio-campista deve rescindir com o Tricolor Gaúcho para assinar com o Glorioso
Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Clássico será às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca
