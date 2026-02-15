Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei PeléRaul Baretta / Santos FC

São Paulo - Recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Neymar deve ganhar minutos no duelo entre Santos e Velo Clube, neste domingo (15). A partida será às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Peixe precisa vencer para tentar avançar às quartas de final. 
O meia-atacante já treina com o elenco no CT Rei Pelé há mais de uma semana. Mesmo assim, o clube preferiu não acelerar o retorno, para tê-lo nas melhores condições possíveis. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado no decorrer do confronto.
O craque não atua desde o dia 7 de dezembro, quando enfrentou o Cruzeiro no sacrifício para ajudar na luta contra o rebaixamento. Pouco tempo depois, foi submetido a uma artroscopia e, de lá para cá, ficou longe dos gramados, em tratamento.
Desde que voltou ao Santos, Neymar fez 11 gols e deu quatro assistências em 28 jogos.