Bruno Guimarães em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Inglaterra - Com lesão muscular na coxa esquerda, Bruno Guimarães lamentou o período que precisará se afastar dos gramados. O meio-campista da seleção brasileira ficará parado por no mínimo dois meses. Assim, perderá os amistosos da Amarelinha contra França e Croácia, em março.
"Pela primeira vez em dez anos de carreira, vou ter de ficar algum tempo longe dos campos. Muito triste, mas com a certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Uma lesão muscular que me tirará algumas semanas de combate, mas que servirá para me fortalecer e estar ainda mais pronto para a sequência", iniciou o jogador, em publicação nas redes sociais.
"Agradeço a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela preocupação. Nos vemos em breve", completou.
Bruno Guimarães é um dos destaques do Newcastle, da Inglaterra. Nesta temporada, soma nove gols e seis assistências em 35 jogos, 32 como titular. 

Veja a publicação de Bruno Guimarães