Bruno Guimarães em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/02/2026 13:16

Inglaterra - Com lesão muscular na coxa esquerda , Bruno Guimarães lamentou o período que precisará se afastar dos gramados. O meio-campista da seleção brasileira ficará parado por no mínimo dois meses. Assim, perderá os amistosos da Amarelinha contra França e Croácia, em março.

"Pela primeira vez em dez anos de carreira, vou ter de ficar algum tempo longe dos campos. Muito triste, mas com a certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Uma lesão muscular que me tirará algumas semanas de combate, mas que servirá para me fortalecer e estar ainda mais pronto para a sequência", iniciou o jogador, em publicação nas redes sociais.

"Agradeço a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela preocupação. Nos vemos em breve", completou.

Bruno Guimarães é um dos destaques do Newcastle, da Inglaterra. Nesta temporada, soma nove gols e seis assistências em 35 jogos, 32 como titular.

Veja a publicação de Bruno Guimarães



