Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona - Fadel Senna / AFP

Publicado 15/02/2026 17:23

Após perder as três últimas partidas do Barcelona, o atacante Raphinha deve voltar aos campos nesta segunda-feira, quando o time enfrenta o Girona e tenta retomar a liderança de La Liga. Questionado sobre a evolução do tratamento da lesão do brasileiro, o técnico Hansi Flick foi direto. "Raphinha poderá jogar", afirmou ele, sem especificar se ele será titular, o que é improvável.

O brasileiro não atua desde 31 de janeiro, na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Elche. Naquele confronto, Raphinha foi substituído no intervalo após sentir dores musculares na perna direita. Desde então, o time catalão conquistou duas vitórias, uma pelo Espanhol (Mallorca) e outra pela Copa do Rei (Albacete), mas amargou uma goleada diante do Atlético de Madrid pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Flick já afirmou que o brasileiro é uma peça muito importante no esquema da equipe. "Sentimos falta dele quando não está em campo", afirmou o técnico alemão. "Vemos nos treinos como ele aumenta o dinamismo e a intensidade da equipe. Já disse isso mais de uma vez: para mim, na temporada passada ele foi o melhor jogador do mundo."

O duelo contra o Girona fecha a 24ª rodada de La Liga. O Real Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 1 no sábado e lidera o campeonato com 60 pontos. O Barcelona tem 58.

Apesar da volta de Raphinha, Flick não poderá contar com os lesionados Rashford, Pedri e Gavi. "Rashford está fora do jogo de amanhã. Ele está muito melhor, mas precisa ir passo a passo", afirmou o treinador. "Temos que ter cuidado com o Gavi. Gostei do que vi nos treinos. Talvez ele não esteja pronto em fevereiro, mas acho que estará em março", completou. Pedri deve estar à disposição de Flick ainda neste mês, mas o técnico não especificou uma data.