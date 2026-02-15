Raphinha é um dos principais jogadores do BarcelonaFadel Senna / AFP
Técnico do Barcelona informa que Raphinha poderá jogar contra o Girona
Brasileiro não atua desde 31 de janeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Elche
Técnico do Barcelona informa que Raphinha poderá jogar contra o Girona
Brasileiro não atua desde 31 de janeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Elche
Martinelli e Jesus marcam em goleada do Arsenal, que avança na Copa da Inglaterra
Os Gunners estão nas oitavas de final da competição
Flamengo divulga relacionados e confirma retorno de Luiz Araújo
Rubro-Negro encara o Botafogo neste domingo, a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos
Noruegueses exaltam ouro de Lucas Pinheiro, mas lamentam saída do atleta: 'Frustrante'
Esquiador conquistou a primeira medalha da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno
Bastos e Danilo estão relacionados para enfrentar o Flamengo; veja a lista do Botafogo
Por outro lado, o técnico Martín Anselmi tem uma longa lista de desfalques
João Fonseca espera melhor desempenho no Rio Open: 'Estou confiante'
Tenista brasileiro ainda busca sua primeira vitória em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.