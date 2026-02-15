Martinelli fez o segundo do Arsenal na vitória por 4 a 0 sobre o Wigan - Glyn Kirk / AFP

Martinelli fez o segundo do Arsenal na vitória por 4 a 0 sobre o WiganGlyn Kirk / AFP

Publicado 15/02/2026 16:14

O Arsenal goleou o Wigan neste domingo, por 4 a 0, no Emirates Stadium, e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os comandados de Mikel Arteta construíram o placar ainda na primeira etapa de jogo, e os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus foram às redes.



A partida não ofereceu grandes dificuldades aos Gunners, que tinham a vantagem de atuar em casa. A goleada começou logo aos 10 minutos, com Noni Madueke, que recebeu um lindo passe de Eberechi Eze e saiu na cara do goleiro Sam Tickle, chapando com estilo para marcar seu quinto gol na temporada.



Aos 19 minutos, Eze apareceu outra vez e deu uma linda assistência, dessa vez para o brasileiro Gabriel Martinelli. O camisa 11 bateu na saída do arqueiro e foi às redes pela 11ª vez na temporada pelo Arsenal.



Com gols tomados em sequência, o Wigan se desconcentrou na partida e deixou espaço para o gigante da Premier League. Aos 23, Madueke se aproveitou da fragilidade do adversário e fez ótima jogada pela direita. Ele tocou para Saka, que passou para Gabriel Jesus. O brasileiro foi bloqueado e, na sobra, o defensor Jack Hunt mandou contra o próprio patrimônio.



Um pouco depois, aos 27, foi a vez de Gabriel Jesus deixar o seu e fechar o placar. O centroavante se projetou no meio da defesa após lindo lançamento de Christian Norgaard. Ele bateu de cobertura e marcou pela quinta vez pelo Arsenal na temporada, a primeira pela Copa da Inglaterra.



Ainda no primeiro tempo, o Wigan chegou duas vezes com perigo ao campo adversário. Joe Taylor recebeu dentro da área e chutou contra Kepa, que fez boa defesa, aos 34. Aos 42, Raphael Rodrigues, jogador da seleção australiana que é filho de brasileiro, fez boa jogada pela direita e chutou rasteiro, para outra boa intervenção do arqueiro espanhol.



Na segunda etapa, o time de Mikel Arteta apenas administrou a vantagem. Deu tempo para o comandante dar oportunidades a alguns jovens do elenco, como Marli Salmon e Tommy Setford.

Confira os jogos deste domingo da Copa da Inglaterra

Grimsby Town 0 x 1 Wolverhampton



Oxford United 0 x 1 Sunderland



Stoke City 1 x 2 Fulham



Birmingham 1 (2) x (4) 1 Leeds