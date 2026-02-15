Lucas Pinheiro em ação nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-CortinaDimitar Dilkoff / AFP
Noruegueses exaltam ouro de Lucas Pinheiro, mas lamentam saída do atleta: 'Frustrante'
Esquiador conquistou a primeira medalha da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno
Bastos e Danilo estão relacionados para enfrentar o Flamengo; veja a lista do Botafogo
Por outro lado, o técnico Martín Anselmi tem uma longa lista de desfalques
João Fonseca espera melhor desempenho no Rio Open: 'Estou confiante'
Tenista brasileiro ainda busca sua primeira vitória em 2026
Bruno Guimarães lamenta lesão, mas garante: ‘Nos vemos em breve’
Meio-campista ficará longe dos gramados por no mínimo dois meses
Recém-contratado, Spinelli celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Atacante argentino também comentou a adaptação ao futebol brasileiro
Nottingham Forest anuncia contratação de Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo
Técnico português assinou vínculo com os ingleses até junho de 2027
