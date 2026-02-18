Estádio Nilton Santos - David Nascimento

Rio - A semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco da Gama e Fluminense já tem datas, horários e locais definidos. O jogo de ida será disputado no dia 22 de fevereiro, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida de volta acontece no dia 1º de março, no mesmo horário, tendo o Maracanã como palco.



A definição pelo Nilton Santos para a abertura do confronto ocorreu por causa do calendário, que terá outro duelo de semifinal no mesmo dia, entre Flamengo e Madureira, no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), com isso, optou por dividir os jogos decisivos entre os principais palcos do futebol carioca, garantindo a realização das duas partidas sem conflitos operacionais.

Como a Polícia Militar não autoriza clássicos contra o Fluminense em São Januário, o estádio alvinegro tornou-se a única opção viável para o mando vascaíno na capital.

Diferentemente da fase anterior, a semifinal é disputada em dois jogos, sem vantagem para nenhum dos clubes. Caso o placar agregado termine empatado após os 180 minutos, a vaga na decisão será definida nas cobranças de pênaltis. A final do Carioca será realizada em partida única, em local a ser confirmado pela federação.



O último título do Tricolor foi conquistado em 2023, em final diante do Flamengo. Por outro lado, o Vasco busca voltar a vencer o Estadual após 10 anos, quando superou o Botafogo na decisão de 2016.

