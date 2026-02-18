Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real Madrid - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 18/02/2026 16:02

"O que o Vini Jr vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa pra estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. A dança dele é alegria de verdade. É espontânea. É dele. Racismo não é parte do jogo. Machuca. E não pode ser normalizado. Vini, você não está sozinho. A gente sente, a gente apoia, a gente está com você", publicou o Flamengo nas redes sociais.



fez uma critica quem cita a comemoração de Vini Jr como motivo para a confusão e o ataque racista.

Além de compartilhar um vídeo que flagrou torcedores do Benfica imitando macaco , Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United, tambémpara a confusão e o ataque racista.

"Como é que a gente ainda está aqui falando sobre racismo? Como tem gente tentando justificar quando alguém diz algo racista? O Vini é o culpado? Ele não deveria comemorar daquele jeito? Como assim? Isso é inaceitável. O futebol é o jogo mais bonito porque ele é bonito de verdade. Mas esse tipo de lixo atrasa tudo. As autoridades precisam fazer alguma coisa", disse o ex-zagueiro inglês.



Ídolo do Benfica indignado



"Essa camisa é muito grande. Eu amo o Benfica, é minha segunda pele. Tem que ser digno para vestir o manto sagrado. Esse texto (do clube defendendo o Prestianni) piora porque é mentira. Futebol se ganha na raça, a luta... Foi ato racista sim e eu estou envergonhado com isso", disse o ex-zagueiros que também já foi dirigente do clube português.



Já o heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, escreveu: "Estamos com você, Vini Jr", ao compartilhar postagem da CBF em apoio ao atacante brasileiro.



Infantino se manifesta sobre caso de racismo



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais para divulgar um comunicado oficial criticando o que aconteceu em Benfica x Real Madrid, pela Liga dos Campeões.



"Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de alegado racismo contra Vinícius Júnior no jogo da Liga dos Campeões da UEFA entre SL Benfica e Real Madrid CF.



Não há absolutamente nenhum espaço para racismo em nosso esporte e na sociedade – precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas e responsabilizem os culpados(...)



A Fifa e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!"



Outras declarações



Clarence Seedorf

"Ele (José Mourinho) mencionou que Vinicius, onde quer que vá, essas coisas acontecem. Então, na verdade, ele está dizendo que é aceitável, quando Vinicius o provoca, que é aceitável ser abusivo e racista. E eu acho isso muito errado. Acho que o fato de Vini estar sendo atormentado há muitos anos de uma forma muito ruim na Espanha é algo que não podemos esconder. Precisamos deixar claro que não há justificativa para abusos racistas. Não há espaço para isso".



Henry

"Sou solidário a Vinícius. Às vezes você se sente sozinho porque sabe que vai ser sua palavra contra a dele. Porque Prestianni foi muito 'corajoso' ao colocar a camisa na boca... e a reação de Vini já me mostra que algo errado tinha acontecido. Não se sabe mais o que fazer. Eu já estive nesta situação, Vini já esteve nesta situação, muitos jogadores já estiveram nesta situação. Estamos em 2026 e ainda, depois de um jogo como este, que deveríamos estar falando sobre seu gol brilhante..."

Novo caso de racismo contra Vini Jr

A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. Após confusão na comemoração de seu gol, Vini Jr acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.

Em postagem nas redes sociais, o argentino negou a acusação e recebeu o apoio do clube português: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".

Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.

Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou.

"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o brasileiro.