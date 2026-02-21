Zidane está sem clube desde 2021 - Getty Images

Publicado 21/02/2026 13:02 | Atualizado 21/02/2026 13:57

Rio - Após deixar o Real Madrid há quase cinco anos, Zinedine Zidane está perto de voltar ao futebol. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o treinador chegou a um entendimento verbal para assumir a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026. A oficialização, no entanto, só deve ocorrer após o torneio.



A permanência de Didier Deschamps no comando até o fim do Mundial é tratada como ponto pacífico dentro da federação, o que explica a decisão de não mexer no planejamento neste momento. A ideia é manter o foco total na competição e preparar a transição para o próximo ciclo.



O desejo de dirigir os Bleus sempre foi público para o marselhês. Ídolo nacional, o ex-jogador construiu uma relação histórica com a seleção francesa e, mesmo recebendo convites de clubes desde que deixou o Real Madrid em 2021, optou por aguardar uma oportunidade no cargo que considera o “projeto dos sonhos”.

No comando dos merengues, Zidane construiu números que explicam o peso do seu nome: foram 263 jogos, com 174 vitórias, 53 empates e apenas 36 derrotas. O trabalho foi coroado com 11 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões consecutivas, dois Campeonatos Espanhóis, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Uefa e duas Supercopas da Espanha.

