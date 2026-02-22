Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 22/02/2026 09:10

Rio - Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo será às 18h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O Tricolor tenta buscar sua segunda final consecutiva na competição, enquanto o Cruz-Maltino tenta retornar a uma final do Campeonato Carioca depois de sete anos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e TV Globo (TV Aberta)

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino passou por uma semana conturbada. Na última quarta-feira (18), um dos principais nomes do elenco, Philippe Coutinho, pediu para rescindir com a equipe. O Vasco também vive um momento de forte cobrança da torcida. Nos últimos cinco jogos, a equipe tem apenas uma vitória e chega para o duelo após eliminar o Volta Redonda nos pênaltis.



Para o confronto, o técnico Fernando Diniz fará mudanças no time que enfrentou o Volta Redonda. A tendência é que Paulo Henrique retorne à equipe titular e Puma Rodríguez atue na lateral esquerda, com isso Lucas Piton começará no banco de reservas. Para ocupar a vaga de Coutinho, Johan Rojas surge como principal opção. A expectativa é que Thiago Mendes seja poupado após dores no joelho, ele foi ausência nas atividades no CT Moacyr Barbosa.

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega embalado para o confronto. A equipe teve a melhor campanha na fase de grupos, com 15 pontos, e conquistou a Taça Guanabara. Nas quartas de final, o Tricolor, utilizando um time misto, derrotou o Bangu por 3 a 1. No Campeonato Brasileiro, também mantém a boa fase e está na terceira colocação, com sete pontos.



Para o duelo, o técnico Luís Zubeldía deve ir com força máxima contra o Vasco. A equipe contará com o retorno do lateral-direito Samuel Xavier, do meia Lucho Acosta e do atacante Serna, que começaram no banco na partida contra o Bangu. O atacante Cano, recuperado de uma artroscopia no joelho, voltou aos treinos, mas não deve ficar à disposição por conta de o jogo ser em gramado sintético.

Vasco X Fluminense

Semifinal do Campeonato Carioca

Data e Horário: 22/02/2026 - 18h

Local: Estádio Nilton Santos

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê (Thiago Mendes), Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). Treinador: Fernando Diniz

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Treinador: Luís Zubeldía

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga