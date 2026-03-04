Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 04/03/2026

Rio - O tênis brasileiro volta suas atenções para a Califórnia nesta quarta-feira (4), com a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells. Principal expoente do país no circuito e atual 35º colocado do ranking da ATP, o carioca de 19 anos mede forças com o belga Raphael Collignon, número 77 do mundo. O confronto está agendado para acontecer na quadra Stadium 3, com início previsto para por volta das 23h (de Brasília).



A entrada do atleta em ação depende do andamento dos compromissos anteriores, já que o duelo é o quinto do dia nesta mesma quadra. A agenda no local começa às 16h (de Brasília) com três partidas da chave feminina e o embate entre o francês Gael Monfils e o canadense Alexis Galarneau. Somente após essa sequência é que o jovem carioca fará sua primeira aparição nesta edição do torneio norte-americano.



Esta é a segunda vez que Fonseca disputa a chave principal na Califórnia. Em 2025, ele chegou a avançar para a fase seguinte após vencer o britânico Jacob Fearnley, mas foi parado por Jack Draper. O adversário desta quarta vive um cenário inédito: apesar de atravessar um bom momento profissional, esta é a primeira vez que Collignon joga um evento da categoria Masters 1000.



Neste início de ano, o brasileiro tenta reencontrar maior consistência em competições ATP de simples. Recentemente, ele mostrou bom preparo ao conquistar o troféu de duplas no Rio Open e vencer o torneio-exibição MGM Slam, em Las Vegas. Agora, o desafio é transformar esse embalo em uma campanha sólida no deserto californiano para seguir subindo no ranking mundial.



