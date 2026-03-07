Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelho - Cesar Greco / Palmeiras

Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelhoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 07/03/2026 19:30 | Atualizado 07/03/2026 19:31

Rio - A CBF enviou nesta última sexta-feira (6) os contratos para 72 árbitros, assistentes e árbitros de vídeo. Com isso, a entidade deu início ao processo do Programa de Arbitragem Profissional e eles passam a receber integralmente o salário fixo em março.

O acordo começa a partir da sexta rodada do Brasileirão. Os 72 árbitros, assistentes e árbitros de vídeo vão receber a remuneração variável, de acordo com o volume de partidas. Os pagamentos serão feitos até o 10º dia útil de cada mês, segundo o "ge".

Os salários fixos têm diferença por categoria, se é árbitro Fifa ou CBF, por exemplo. Árbitro central fixo da Fifa receberá R$ 22 mil por mês, enquanto o árbitro central fixo da CBF ganhará R$ 16 mil por mês. Já o árbitro assistente e VAR da Fifa receberá R$ 13,2 mil, enquanto da CBF ganhará R$ 10 mil.

A escolha dos 72 primeiros contratados obedeceu a três critérios: serem árbitros Fifa ou CBF; mais escaladas na Série A em 2024 e 2025; e nota média na avaliação de desempenho da CBF. Entre os nomes escolhidos estão Anderson Daronco, Ramon Abatti Abel, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio.

O novo modelo ainda prevê que o pagamento das taxas de arbitragem passe a ser pago pela CBF, de forma integral, através do Fundo Anual de Desenvolvimento da Arbitragem. O fundo vai ser abastecido com as taxas de arbitragem pagas pelos clubes em cada partida.

A CBF realizará um investimento R$ 195 milhões com arbitragem entre 2026 e 2027. Além disso, a entidade separou R$ 25 milhões no orçamento para pagar a ferramenta do impedimento semiautomático, que ainda não tem data para estrear na Série A do Brasileirão, nos próximos dois anos.

Árbitros profissionais:

Alex Stefano

Anderson Daronco

Bráulio Machado

Bruno Arleu

Davi Lacerda

Edina Batista

Felipe Lima

Flávio Souza

Jonathan Pinheiro

Lucas Casagrande

Lucas Torezin

Matheus Candançan

Paulo Zanovelli

Rafael Klein

Ramon Abatti Abel

Raphael Claus

Rodrigo Pereira

Savio Sampaio

Wagner Magalhães

Wilton Pereira Sampaio