Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e garantiu a permanência no CariocaReprodução/Cariocão TV

Publicado 08/03/2026 18:30

Rio - A última rodada do Grupo X do Campeonato Carioca, o quadrangular contra o rebaixamento, reservou fortes emoções. O Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, neste domingo (8), no Jânio Moraes, e garantiu a permanência na primeira divisão. Já o Maricá, que perdeu para a Portuguesa por 5 a 2, no Luso-Brasileiro, foi rebaixado para a Série A2.

Maricá e Nova Iguaçu chegaram na última rodada com a permanência na primeira divisão em jogo. O Nova Iguaçu começou na lanterna e precisava de uma combinação para permanecer na elite. Jogando em casa, a Laranja Mecânica se impôs diante do Sampaio Corrêa e venceu por 2 a 0, com gols de Iago no primeiro tempo e Xandinho na etapa final.

Porém, o Nova Iguaçu não dependia apenas do próprio resultado. A confirmação da permanência na primeira divisão aconteceu com a vitória da Portuguesa sobre o Maricá por 5 a 2, no Luso-Brasileiro. A Lusa fez 2 a 0 com gols de Guilherme Santos e Gutemberg, mas cedeu o empate para o Tsunami, que marcou com Pablo Thomaz e Denílson. Na reta final, Willian, Lohan e Lenon garantiram a vitória.

Com os resultados, a Portuguesa encerrou o quadrangular contra o rebaixamento na liderança, com 11 pontos. O Sampaio Corrêa ficou em segundo, com 10, seguido pela Portuguesa em terceiro com sete. Ambos garantiram a permanência na primeira divisão do Carioca em 2027. Rebaixado, o Maricá terminou em último, com quatro pontos, e disputará a Série A2 ainda em 2026.