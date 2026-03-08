Wander Pires é o intérprete da Viradouro - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Wander Pires é o intérprete da Viradouro Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/03/2026 17:30

Rio - Campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026, a Unidos do Viradouro comandou a festa antes da final do Carioca, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Com a presença do intérprete Wander Pires, do mestre de bateria Ciça e de cerca de 50 ritmistas, a escola reproduziu sambas históricos.

A Vermelha e Branca de Niterói cantou sucessos como o samba-enredo "Malunguinho", de 2025, além do samba-enredo "Pra Cima, Ciça", de 2026. Sambas históricos como "Explode Coração" (Salgueiro 1993), "Gosto Que Me Enrosco" (Portela 1995) e "Domingo Eu Vou Ao Maracanã" levantaram as torcidas.

fotogaleria

Com o enredo "Pra Cima, Ciça", a Unidos do Viradouro conquistou o seu quarto título do Carnaval. O enredo exaltou, em vida, o Mestre Ciça, de 69 anos, comandante da bateria. O desfile emocionou o público e, principalmente, os componentes, que atravessaram a Sapucaí em lágrimas.

A emoção do desfile se refletiu nas notas. A Viradouro gabaritou todos os nove quesitos e conquistou o título com 270 pontos nas notas válidas. A escola recebeu um 9,9 em Fantasias e um 9,9 em Samba-Enredo, que foram descartados.