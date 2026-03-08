Navarro marcou dois gols na vitória do Colorado Rapids - Divulgação/Colorado Rapids

Navarro marcou dois gols na vitória do Colorado RapidsDivulgação/Colorado Rapids

Publicado 08/03/2026 14:15

Rio - Depois de encerrar a última temporada com a melhor média de gols por jogo de sua carreira, Rafael Navarro voltou a brilhar na MLS. O atacante brasileiro marcou dois gols e teve papel decisivo na vitória do Colorado Rapids sobre o Los Angeles Galaxy por 4 a 1, no último sábado (7). O ex-Palmeiras e Botafogo atuou pela primeira vez vestindo a braçadeira de capitão.

Navarro ajudou a equipe a conquistar a segunda vitória consecutiva na liga, resultado que colocou o clube na 5ª posição da Conferência Oeste. Além de se tornar o artilheiro da equipe na atual temporada, o camisa 9 também alcançou uma marca importante na competição. Com os dois gols, Navarro chegou a 30 e é o 5º brasileiro mais artilheiro na história da MLS.

"Gostaria de agradecer ao professor e a todos os meus companheiros pela oportunidade de vestir a braçadeira de capitão. É uma honra e uma grande responsabilidade. Fico muito feliz pelo resultado e por poder ajudar o time com gols. Nosso objetivo é continuar essa sequência positiva, dando o máximo dentro e fora de campo para que sejamos recompensados com a classificação para os playoffs", disse.

O Colorado Rapids abriu o placar ainda na primeira etapa, com Darren Yapi. Na etapa final, o Los Angeles Galaxy empatou com o brasileiro João Klauss, aos 11 minutos. Porém, pouco depois, Gabriel Pec recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a superioridade numérica, o time da casa voltou a pressionar e retomou a vantagem aos 30 minutos, quando Alexis Manyoma marcou o segundo gol.

A expulsão do ex-jogador do Vasco complicou a vida do Los Angeles Galaxy, que sentiu o gol. Na sequência, Navarro apareceu para sacramentar a vitória. Primeiro, aproveitou o rebote do goleiro para marcar. Apenas quatro minutos depois, o atacante driblou o defensor e acertou um chute no ângulo, fechando o placar em 4 a 1 para os Rapids.

O Colorado Rapids volta a campo no próximo sábado (14), quando enfrenta, o New York City FC, fora de casa, pela 4ª rodada da MLS. O duelo será o primeiro de três consecutivos como visitante antes do retorno ao Dick’s Sporting Goods Park, previsto para abril.