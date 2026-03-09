Flamengo conquistou 40º título estadualReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca 2026 neste domingo (8), no Maracanã, após empatar em 0 a 0 com o Fluminense e vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4. Com o resultado, o Rubro-Negro chega ao 40º título estadual, aumentando a distância para o Tricolor, que tem 33 conquistas. Depois do jogo, flamenguistas fizeram piadas e brincadeiras com o rival nas redes sociais.
fotogaleria
Noite foi de alegria para os rubro-negros - Reprodução / X
John Kennedy comemorou gol contra Flamengo na Taça Guanabara vestindo máscara e torcedores não perdoaram - Reprodução / X
Rubro-negros brincaram por Fluminense ter colocado bicicleta de Fred na sala de troféus do clube em sua volta ao Tricolor - Reprodução / X
Torcedores fizeram piadas nas redes sociais - Reprodução / X
Otávio errou a cobrança decisiva do Fluminense - Reprodução / X
Brincadeiras sobraram até para o Vasco - Reprodução / X
Flamengo conquistou 40º título estadual - Reprodução / X
Agora, as equipes voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã, enquanto o Fluminense enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão. Ambos os duelos serão válidos pela 5ª rodada da liga.