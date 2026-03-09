João Fonseca em ação no Masters 1000 de Indian WellsHarry How / Getty Images via AFP
João Fonseca comemora vitória e projeta duelo com Sinner em Indian Wells
Tenista brasileiro enfrentará o número 2 do mundo nas oitavas de final, nesta terça-feira (10)
João Fonseca comemora vitória e projeta duelo com Sinner em Indian Wells
Tenista brasileiro enfrentará o número 2 do mundo nas oitavas de final, nesta terça-feira (10)
Vasco tem semana de definições e se prepara para estreia de Renato Gaúcho
Treinador estreia na próxima quinta-feira (12), contra o Palmeiras, em São Januário
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para 'decisão' na Libertadores
Glorioso enfrentará o Barcelona de Guayaquil por uma vaga na fase de grupos, nesta terça-feira (10)
Rayan e Neymar marcam presença em lista de pré-convocados para amistosos da Seleção
Léo Pereira também foi relacionado; Brasil enfrenta França e Croácia no fim do mês de março
Pedro e Emerson Royal analisam início de Leonardo Jardim no Flamengo: ‘Muito a crescer’
Estreia do técnico português foi marcada pelo título carioca, no Maracanã
Edenílson pede passagem no Botafogo e aumenta opções de Anselmi
Meia foi decisivo na fase final da Taça Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.