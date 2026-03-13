George Russell conseguiu a pole position
Russell marcou o tempo de 1:31.520 no Circuito Internacional de Xangai, com 0.289s de vantagem sobre Antonelli, enquanto o campeão do ano passado, o também britânico Lando Norris (McLaren), terminou em terceiro.
Norris vai dividir a segunda fila com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari), vencedor da corrida sprint na China em 2025, que marcou o quarto tempo.
"O carro teve um desempenho maravilhoso", disse Russell, que lidera o campeonato após vencer a primeira corrida da temporada, o GP da Austrália, no último fim de semana.
O quinto colocado foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), que vai largar ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em sexto.
Entre as principais equipes, a Red Bull teve o pior dia. O holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, terminou em oitavo — 1.734s segundo atrás de Russell —, enquanto o jovem francês Isack Hadjar foi o décimo, mais de 2 segundos mais lento que o líder.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que fez uma grande corrida na Austrália terminando na nona colocação, marcou o 14ª tempo.
A largada da corrida sprint do GP da China está marcada para 0h deste sábado (horário de Brasília).
Grid de largada da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1
2ª fila: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) e Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3ª fila: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) e Charles Leclerc (MON/Ferrari)
4ª fila: Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) e Max Verstappen (HOL/Red Bull)
5ª fila: Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) e Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
6ª fila: Nico Hülkenberg (ALE/Audi) e Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
7ª fila: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) e Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8ª fila: Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) e Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
9ª fila: Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) e Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
10ª fila: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
11ª fila: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) e Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
