Troféu da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Troféu da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/03/2026 14:00 | Atualizado 13/03/2026 14:09

Rio - A Libertadores definiu todos os 32 classificados que disputarão a fase de grupos. Com as eliminações de Bahia e Botafogo, o Brasil contará com apenas seis representantes, incluindo Flamengo e Fluminense. Foi a primeira vez na história que o país não teve pelo menos um time avançando na fase preliminar.

Desde 2017, quando o país teve uma ampliação no número das vagas, é a menor quantidade de clubes brasileiros na fase de grupos. Dos seis classificados para a fase de grupos, três são cabeças de chave: o atual campeão Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense.

O sorteio da fase de grupos será realizado na próxima quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção dos times do pote 4. Com isso, o Mirassol, por exemplo, pode cair no caminho de algum brasileiro. A primeira rodada está prevista entre 7 a 9 de abril.

O Brasil chega em alta para a Libertadores em 2026. Desde 2019, o país domina a competição e engatou uma sequência histórica de sete campeões consecutivos — algo inédito na história do torneio. Com isso, igualou a Argentina como o país com maior número de títulos e tem a chance de ultrapassar.

Veja todos os classificados da Libertadores:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (EQU) e Independiente Del Valle (EQU);

Pote 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Bolívar (BOL) e Universitario (PER);

Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN) e Cusco (PER);

Pote 4: Mirassol, Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Independiente Medellín (COL), Tolima (COL), Sporting Cristal (PER) e Barcelona de Guayaquil (EQU).