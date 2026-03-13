Calderano avança às quartas de final e vai enfrentar o francês Felix Lebrun

E
Estadão Conteúdo
Rio - Hugo Calderano continua mostrando todo o seu talento nas disputadas de tênis de mesa. Quarto colocado do ranking mundial - chegou ao segundo posto dias atrás -, o brasileiro se garantiu nas quartas de final do WTT Champions de Chongqing, disputado na China, ao superar o croata Tomislav Pucar por 3 a 1, nesta sexta-feira (13).
O triunfo verde e amarelo teve um quarto set insano, com Calderano defendendo uma bola com o braço pelas costas quando o placar estava 15 a 15 - ganhou o ponto com o croata mandando para fora - e fechando a disputa somente após 10 match points.
Foi um jogo bastante equilibrado diante do 30º lugar do mundo. Pucar dificultou as ações para Calderano, que venceu o primeiro set por 11 a 9 e depois permitiu a igualdade, com 1 a 7 para o croata. A única parcial de calmaria para o brasileiro foi a terceira, quando se impôs desde o início e fechou com um 11 a 3. Parecia um passo gigantesco para uma vitória sem sustos, mas o quarto set acabou sendo um dos mais longos da competição.
Calderano abriu 10 a 8, teve seus dois primeiros match points e não aproveitou. Após o 10 a 10, a disputa foi acirrada, com um ponto para cada lado até o 17 a 17. O brasileiro conseguiu pontuar duas vezes seguidas e fechou na décima oportunidade, com 19 a 17.
Neste WTT Champions, o brasileiro já se vingou de Chen Yuanyu, que o havia eliminado no Smash de Singapura, e pode ter novo acerto de contas neste sábado pela manhã (9h15 de Brasília), quando reencontra o francês Félix Lebrun, para quem perdeu na disputa do bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar do gostinho de revanche sempre que encontra o rival, Calderano já o superou duas vezes após a decepção olímpica.