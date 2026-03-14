Michael Carrick será o responsável por comandar o Manchester United até maioDivulgação / Manchester United
"Ele está fazendo um trabalho excelente, absolutamente. Mas não vou entrar nesse assunto (contratação definitiva). É claro que estamos pensando sobre isso. Mas ainda faltam sete ou oito jogos. Ainda tem um tempo pela frente", disse Ratcliffe ao jornal Sky Sports.
Carrick chegou ao Manchester United no começo de janeiro após a saída do treinador português Ruben Amorim. Desde a sua chegada ao clube inglês, a equipe venceu seis dos oito duelos que disputou, derrotando Manchester City, Fulham, Tottenham Hotspur, Everton, Crystal Palace e até o líder Arsenal.
O United retorna a campo no próximo domingo (15) no confronto contra o Aston Villa, válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Old Trafford. No momento, os Red Devils se encontram na terceira colocação, com 51 pontos, brigando por uma vaga na Liga dos Campeões.
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