Michael Carrick será o responsável por comandar o Manchester United até maio - Divulgação / Manchester United

Michael Carrick será o responsável por comandar o Manchester United até maioDivulgação / Manchester United

Publicado 14/03/2026 12:22 | Atualizado 14/03/2026 12:26

Dono do Manchester United, Jim Ratcliffe comentou sobre a possível efetivação do treinador interino Michael Carrick. O técnico tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada e, apesar dos bons números do comandante, o mandatário do clube inglês não garantiu a permanência de Carrick na equipe.





"Ele está fazendo um trabalho excelente, absolutamente. Mas não vou entrar nesse assunto (contratação definitiva). É claro que estamos pensando sobre isso. Mas ainda faltam sete ou oito jogos. Ainda tem um tempo pela frente", disse Ratcliffe ao jornal Sky Sports.



Carrick chegou ao Manchester United no começo de janeiro após a saída do treinador português Ruben Amorim. Desde a sua chegada ao clube inglês, a equipe venceu seis dos oito duelos que disputou, derrotando Manchester City, Fulham, Tottenham Hotspur, Everton, Crystal Palace e até o líder Arsenal. Leia mais: Endrick se destaca no Lyon e recebe elogios da imprensa espanhola: 'Imparável' "Ele está fazendo um trabalho excelente, absolutamente. Mas não vou entrar nesse assunto (contratação definitiva). É claro que estamos pensando sobre isso. Mas ainda faltam sete ou oito jogos. Ainda tem um tempo pela frente", disse Ratcliffe ao jornal Sky Sports.Carrick chegou ao Manchester United no começo de janeiro após a saída do treinador português Ruben Amorim. Desde a sua chegada ao clube inglês, a equipe venceu seis dos oito duelos que disputou, derrotando Manchester City, Fulham, Tottenham Hotspur, Everton, Crystal Palace e até o líder Arsenal.