Revelado pelo Palmeiras, o volante Danilo não comemorou o gol marcado pelo Botafogo no BrasileiroVitor Silva / Botafogo
Medina é expulso e Botafogo segue na zona após derrota para o Palmeiras
Com um jogador a menos desde a primeira etapa, o Botafogo não segurou a pressão imposta pelo Palmeiras e saiu derrotado por 2 a 1, na noite de ontem. Com o resultado, a equipe segue na zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados.
Jogando longe de seus domínios, o Fogão tentou tomar a iniciativa do confronto. A primeira oportunidade veio logo aos dois minutos, com Matheus Martins. Após boa jogada pela esquerda, Montoro cruzou rasteiro e o atacante completou com perigo. No entanto, cerca de cinco minutos depois, foi o Palmeiras quem abriu o placar no Allianz Parque. Na primeira escapada ao ataque, Jhon Arias abriu em Flaco López, que cruzou para Andreas Pereira apenas completar para o fundo do gol.
Buscando segurar a pressão após o gol sofrido, o volante Medina, recém-contratado pelo Glorioso, acabou cometendo falta em Jhon Arias e foi expulso na reta final da primeira etapa, dificultando ainda mais a missão para o Botafogo.
Com um a mais durante toda a segunda etapa, o Palmeiras continuou pressionando e chegou ao segundo gol com Jhon Arias, que aproveitou um erro na saída de bola do Botafogo e marcou seu primeiro gol desde o retorno ao futebol brasileiro. Buscando uma reação, o Glorioso diminuiu o placar com o volante Danilo, recém-convocado para defender a seleção brasileira durante os amistosos contra França e Croácia.
