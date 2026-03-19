Publicado 19/03/2026 00:00

Nas duas Copas em que foi campeão, Cafu fez parte de um grupo que teve jogadores que "chamaram a responsabilidade". Em 1994, Romário e Bebeto, já em 2002, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Na opinião do lateral-direito, apesar da atual equipe ter muitos talentos, é necessário que Ancelotti tenha em sua mente um time fechado para pensar em valores individuais mais decisivos.

"Primeiro nós precisamos saber quem são os convocados para a Copa do Mundo. Romário e Bebeto foram uma dupla fantástica em 1994, que levou o Brasil junto com toda a equipe a ser campeã do mundo, como Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo, em 2002. Primeiro é definir quem são os convocados, segundo definir quem vão ser os titulares, e aí sim nós vamos saber e ter certeza de que dupla possa ou que trio possa ser tão fundamental como foram esses que vocês citaram anteriormente", afirma o capitão do Penta.

Cafu trabalhou com Ancelotti no Milan. Juntos, foram vitoriosos na Liga dos Campeões de 2007. O lateral-direito elogiou a metodologia do italiano e afirmou que ela se encaixa com o modelo do futebol brasileiro.

"Olha, eu trabalhei com o Ancelotti muitos anos, tivemos oportunidade de conquistar uma Liga dos Campeões. Mesmo sendo estrangeiro, ele é o treinador da Seleção, da única pentacampeã do mundo. Ele tem essa característica de transformar o grupo em uma família e vai trazer esse sentimento para a Seleção. Ele é um treinador, que gosta do dia a dia, de trabalhar com os jogadores, conversar, explicar, repetir, ele é muito repetitivo em relação ao treinamento para que os jogadores assimilem e ele fará o mesmo com esses meninos. Mas isso requer um pouco de tempo. No clube, ele teria esse tempo, na Seleção, infelizmente, não", relembra Cafu.