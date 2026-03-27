Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / X

Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter,Reprodução / X

Publicado 27/03/2026 16:50

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 25 anos, faz muito sucesso pela sua beleza nas redes sociais. A beldade divulgou em seu perfil no "X", mais um belíssimo ensaio, exibindo seu corpo magnífico.

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"Eu nunca sigo a multidão. No entanto, geralmente sou a razão pela qual ela existe", escreveu a beldade em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram (@mikaylademaiter).